As chaves do duelo entre Nuno Mendes e Corona por Nuno Valente, ex-lateral de Sporting e FC Porto

Nuno Valente fez parte da formação no Sporting e jogou nos leões de 1994 a 1998 (um empréstimo ao Marítimo pelo meio). Depois, jogou no FC Porto de 2002 a 2005 - venceu a Taça UEFA e Liga dos Campeões, por exemplo. Nuno Valente foi o convidado do programa 'Hora Record', da CMTV, e ajudou a fazer a antevisão do duelo entre Nuno Mendes, lateral-esquerdo como Nuno Valente foi, e Corona.