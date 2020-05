A carregar o vídeo ...

Um dos argumentos do Feirense é que tem todas as condições para que a 2ª Liga se desenrole, assim como Nacional, Académica ou Estoril, mas há outros emblemas que também não concordam com o fim antecipado da prova, como, por exemplo, a UD Oliveirense. Veja, a título de curiosidade, algumas das condições dos fogaceiros, que ocupavam o 3.º lugar da 2.ª Liga, a seis pontos dos lugares de subida.