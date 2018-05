As declarações de Jesus que valeram uma suspensão ao técnico do Sporting

Jorge Jesus foi esta sexta-feira suspenso por 11 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa estão as declarações do treinador do Sporting no final do jogo com o Moreirense, da 24.ª jornada, na 'flash' e conferência de imprensa, quando disse, por exemplo, que era muito fácil expulsar jogadores do Sporting. Petrovic e Gelson Martins viram o cartão vermelho nesse encontro, mas o médio foi mais tarde despenalizado.