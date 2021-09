As dicas de quem sabe: Francisca Jorge deu uma aula de ténis a Record

A carregar o vídeo ...

O ténis será uma das modalidades em destaque no Record Challenge Park e ainda antes da ação no nosso mega evento nada melhor do que ter uma aula da modalidade com a ajuda de Francisca Jorge, tetracampeã nacional que é atualmente 414.ª do ranking WTA. Um momento de aprendizagem de uma modalidade que, em tempos de pandemia conseguiu mesmo subir em termos de atletas federados, conforme Vasco Costa, presidente da Federação, assumiu.