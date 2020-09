As emoções de um adepto longe do estádio: Feirense mostra como se vive o futebol durante a pandemia

A carregar o vídeo ...

O Feirense estreou-se no campeonato com uma vitória sem mácula no terreno do Vilafranquense e esta terça-feira publicou um vídeo com as emoções de um adepto a saborear os quatro golos sem resposta. Do suspense inicial à alegria do primeiro golo até à tristeza pelo segundo e terceiro não ter entrado mais cedo. Artur Jorge, um carismático adepto do clube que nunca sai de casa sem uma peça de roupa do Feirense, foi o protagonista de mais um vídeo original. A pandemia retirou os adeptos do estádio, mas não lhes roubou a emoção. E, muito menos, travou a criatividade dos fogaceiros nas redes sociais.