As flexões de Marc Márquez que deixaram o MotoGP boquiaberto

A carregar o vídeo ...

A sua tentativa de correr no último fim de semana no GP da Andaluzia pode não ter sido bem sucedida, mas a jornada de Marc Márquez desde a queda de domingo até à tentativa de alinhar nos treinos livres mostraram a sua incrível força de vontade (e também forma física). Um dos pontos mais surpreendentes sucedeu na quarta-feira, quando três dias depois da brutal queda (e após ter sido operado) já estava a fazer flexões. Esse e outros momentos estão neste vídeo, partilhado pelo MotoGP, no qual são mostrados todos os passos dados pelo campeão do Mundo.