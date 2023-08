As imagens assustadoras do incêndio em Lordelo

A carregar o vídeo ...

Estão a ser dois dias muito difíceis para a população residente e fábricas localizadas na zona industrial de Lordelo, onde também se situa o complexo desportivo do Aliados de Lordelo. O incêndio de grandes proporções que deflagrou durante o dia de ontem - com a força que se vê nas imagens deste vídeo publicado no Facebook por Filipa Gonçalves - reacendeu ao início da tarde desta segunda-feira, voltando a criar o pânico pela dimensão das chamas e aparente descontrolo pela forma rápida como se ia propagando. Depois dos estragos visíveis de ontem no estádio, a fúria das chamas voltou hoje a aproximar-se do complexo desportivo e destruiu parcialmente o relvado sintético da academia de formação Jaime Pacheco, como conta a Record Alexandra Torres, presidente da Assembleia Geral do Aliados do Lordelo