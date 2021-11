As imagens da agressão que deixou jogador do Milheirós inaminado

A carregar o vídeo ...

Miguel Sousa, do AC Milheirós, sofreu ferimentos graves domingo depois de ser agredido , de forma violenta, por um jogador do ARDC Gondim Maia em jogo a contar para o campeonato da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. A pancada sofrida originou um desvio acentuado do nariz e ainda luxações num braço. Terá, por isso, de ser submetido a uma cirurgia para corrigir a fratura no nariz.