A carregar o vídeo ...

O português Rúben Guerreiro, da EF Education-EasyPost, entrou esta terça-feira para a lista dos ilustres vencedores do Mont Ventoux Dénivelé Challenge 2022, uma clássica de preparação para o Tour com final na mítica chegada de montanha. O português venceu com 53 segundos de avanço para o colega Esteban Chaves e 1.28 para Michael Storer.