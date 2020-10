A carregar o vídeo ...

Os adeptos do V. Guimarães foram alvo de uma carga da PSP quando acolhiam o autocarro da equipa com cânticos de apoio e engenhos pirotécnicos, na antecâmara do desafio que o Braga venceu (1-0), e o clube vimaranense reagiu à situação, lamentando o uso excessivo de força por parte da polícia.