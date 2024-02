A carregar o vídeo ...

Os trabalhos de instrução da Operação Pretoriano são retomados esta manhã no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, sendo que Fernando Saul e Fernando Madureira acabam de chegar para serem ouvidos pelo juiz Pedro Miguel Vieira, depois dos atrasos verificados no último sábado, por força das perícias a quatro dos 12 telemóveis apreendidos. Siga tudo aqui