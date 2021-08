As imagens da confusão entre Petit e Porro e a reação das bancadas em Alvalade: «Em cada lampião há um cab...»

A carregar o vídeo ...

A entrada de Afonso Taira - que acabaria expulso - sobre João Palhinha originou um foco de confusão no relvado, nomeadamente entre Porro e Petit, com ambos a trocarem algumas palavras. As bancadas de Alvalade reagiram nesse momento e não esqueceram o passado do treinador do Belenenses SAD no Benfica. "Petit, cab**, saúda o campeão" ou "em cada lampião há um cab**" foram frases entoadas pelos adeptos.