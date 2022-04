As imagens da confusão no Estoril-Belenenses SAD: três expulsões após golo dos azuis nos descontos

O golo de Sandro aos 90'+6, que permitiu ao Belenenses SAD empatar ( 2-2 ) no terreno do Estoril depois de ter estado a perder por 2-0, originou uma enorme confusão, com três expulsões (uma para os azuis e duas para os canarinhos, que já tinham visto Rosier ser expulso aos 90'+1), de um total de quatro na partida - todas para lá dos 90 minutos. Veja as imagens.