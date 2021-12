As imagens da confusão no jogo entre a Oliveirense e o Sporting

A carregar o vídeo ...

O Sporting venceu em Oliveira de Azeméis para a liga portuguesa de basquetebol mas o tema central não foi o que se passou em campo. Minutos depois de findar o jogo em casa da Oliveirense, o jogador dos leões, Micah Downs, acusou os adeptos adversários de racismo . Já num vídeo partilhado pelo sportinguista Diogo Ventura nas redes sociais, é possível ver os adeptos da casa exaltados com o banco dos verde e brancos. "A União Desportiva Oliveirense é um grande clube, com uma excelente equipa, com adeptos que, sempre em grande número, apoiam muito a sua equipa e que fazem com que seja sempre difícil jogar no seu pavilhão, e por isso o clube não merece ter este tipo de pessoa nas suas bancadas!", sustentou Ventura através da conta pessoal de Instagram.