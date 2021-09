As imagens da emboscada dos adeptos do Santos a Tardelli: brasileiro relata "cena de terror"

A carregar o vídeo ...

Diego Tardelli, internacional brasileiro de 36 anos, relatou na madrugada desta quarta-feira todo o cenário de terror que viveu logo após a derrota (0-1) do Santos na receção ao Athletico Paranaense, que ditou a eliminação da equipa da Taça do Brasil. Em vários vídeos publicados nos 'stories' da sua página do Instagram, o avançado do Peixe disse ter sido emboscado por cerca de 10 adeptos do Santos quando se dirigia para o Hotel. Os números que aparecem na 'thumbnail' ajudam-nos a perceber as viaturas em que seguiam os adeptos do Santos. [Vídeo: Diego Tardelli / Instagram]