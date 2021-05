A carregar o vídeo ...

A vitória do Arouca em Coimbra sobre a Académica permitiu ao Estoril festejar já esta noite a subida à Liga NOS . Jogadores e staff dos canarinhos juntaram-se no relvado do Estádio Coimbra da Mota e fizeram a festa, tendo ainda recebido a visita de algumas dezenas de adeptos que fizeram questão de lançar tochas e apoiar o plantel às ordens de Bruno Pinheiro.