Xavi Hernández orientou a primeira sessão de treinos como treinador do Barcelona. O antigo jogador do clube catalão esteve reunido com o atual presidente do clube, Joan Laporta, e conheceu os seus 'pupilos' no balneário, antes de subir ao relvado e começar a dar as primeiras instruções. [Vídeo: Barcelona]