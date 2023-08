A carregar o vídeo ...

O português Mariana Machado conquistou este sábado, em Chengdu, na China, a medalha de ouro na prova dos 5000 metros nos Jogos Mundiais Universitários. A atleta do Sp. Braga venceu com 16m02s58, deixando Yuyu Xia no segundo lugar (16.04,00) e Risa Yamazaki em terceiro (16.08,86).