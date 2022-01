A carregar o vídeo ...

O ciclista colombiano Egan Bernal, vencedor da Volta a França em 2019 e da Volta a Itália em 2021, está "estável", após ter colidido com um autocarro enquanto treinava, informou hoje a INEOS. Neste vídeo, é possível ver o corredor sul-americano no chão depois do acidente