As imagens de Guardiola com Toni Kroos que fez soar os alarmes em Espanha

O encontro de Toni Kroos e Pep Guardiola no Santiago Bernabéu, na quinta-feira, após a vitória do Manchester City em casa do Real Madrid, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Imagens que fizeram soar os alarmes em Espanha. O médio alemão foi treinado pelo técnico espanhol no Bayern Munique e nunca escondeu a sua admiração pelo trabalho de Guardiola, no entanto, ainda esta semana afirmou ser pouco provável voltar a trabalharem juntos: "quero terminar a minha carreira no Real Madrid", afirmou Kroos.