As imagens de Pogba com a camisola do Valencia que deram polémica

A carregar o vídeo ...

O médio francês do Manchester United Paul Pogba foi operado ao tornozelo direito na terça-feira - estando previsto que fique afastado dos relvados cerca de quatro semanas, no entanto um dia depois, já se mostrou a trabalhar no ginásio. Imagens que incendiaram as redes sociais: é que Pogba aparece com a camisola do Valencia, mostrando o seu apoio à equipa frente ao Real Madrid, na meia-final da Supertaça espanhola. Mas nem o apoio de Pogba valeu à formação che que perdeu o jogo por 3-1