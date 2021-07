A carregar o vídeo ...

Rui Costa e Rui Pedro Braz reuniram esta terça-feira com os responsáveis do Inter , em Milão, com o objetivo de chegar a acordo para a contratação de João Mário. O empresário do médio português, Federico Pastorello, também esteve presente na reunião e foi 'apanhado' à saída, tal como Rui Pedro Braz. [Vídeo: Calciomercato]