As imagens do agente de Florentino em Milão

Bruno Carvalho, agente que detém a empresa ‘Team of Future’ e que agencia jogadores como Florentino Luís, Francisco Trincão ou Luís Neto, foi esta quarta-feira visto a entrar nos escritórios do Milan, em Itália. De acordo com a imprensa italiana, a presença de Bruno Carvalho em Itália deve-se ao facto de o AC Milan estar interessado em Florentino . Record pode adiantar, contudo, que a presença na cidade italiana não está relacionada com o jovem jogador do Benfica.