A Polícia de Segurança Pública está a investigar as circunstâncias de um ataque a um bar de Lisboa, levado a cabo na madrugada deste sábado por uma dezena de indivíduos alegadamente adeptos do Sporting. Veja aqui as imagens do sucedido e leia o artigo na íntegra AQUI