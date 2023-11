A carregar o vídeo ...

Cerca de 300 adeptos do Antuérpia provocaram distúrbios na noite desta segunda-feira na baixa do Porto, na véspera do duelo entre os belgas e o FC Porto, agendado para as 20 horas desta terça-feira, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Os adeptos belgas dispersaram após carga policial.