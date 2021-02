A carregar o vídeo ...

Elementos das claques Super Dragões, do FC Porto, e dos No Name Boys, do Benfica, encontraram-se na manhã desta terça-feira, no aeroporto de Lisboa, registando-se uma troca de insultos de parte a parte. A intervenção de agentes da polícia, que se encontrava perto, terminou com a situação, como se pode ver nas imagens