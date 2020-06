A carregar o vídeo ...

Lionel Messi voltou, este sábado, aos treinos do Barcelona. O internacional argentino realizou trabalho específico, na companhia do lateral-direito português Nélson Semedo, e tudo aponta para que esteja fisicamente apto para ser titular no próximo dia 13, diante do Mallorca, encontro que marca o regresso dos blaugrana ao campeonato espanhol de futebol. [Vídeo: Omnisport]