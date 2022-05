As imagens do tiroteio no Bairro do Cerco: casa de família de Renato Gonçalves era o alvo

A carregar o vídeo ...

Verificou-se esta quarta-feira um tiroteio no Bairro do Cerco, no Porto, que terá tido como alvo, noticiou a CMTV, uma casa de família de Renato Gonçalves, que já pertenceu a uma das suas avós. Ouvidos os disparos, a PSP foi chamada ao local, porém não foi possível identificar nenhum dos intervenientes. De acordo com o canal televisivo, este episódio de violência estará relacionado com o caso da morte de Igor Silva, pois ter-se-á tratado de uma resposta de pessoas que lhe eram próximas.