As imagens dos desacatos provocados por adeptos no V. Guimarães na Madeira

Um grupo de cerca de 50 adeptos do V. Guimarães provocou o caos na zona do Casino da Madeira, na noite deste sábado. De acordo com relatos do 'Jornal da Madeira', o episódio de maior tensão aconteceu por volta das quatro da madrugada, altura em que os adeptos, ao saírem de uma discoteca, terão dirigido palavras azedas a outras pessoas que estavam no local, ainda antes de arremessarem pedras e de se envolverem em cenas de pancadaria. Veja o vídeo com os momentos.