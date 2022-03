A carregar o vídeo ...

Uma refinaria de petróleo da Aramco, em Jeddah, foi esta sexta-feira alvo de um ataque terrorista por parte de um grupo de rebeldes do Iémen, a cerca de 12 quilómetros do Circuito Urbano de Jeddah, onde esta sexta-feira decorrem os testes livres de Fórmula 1. A segunda prova do mundial da categoria está agendada para domingo, mas a sua realização poderá estar agora em risco.