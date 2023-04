A carregar o vídeo ...

Camp Nou tem um projeto para obras de fundo para a sua melhoria global e um vídeo partilhado por uma utilizadora do Tik Tok demonstra o estado de degradação do recinto do Barcelona. O líder da La Liga garante condições 'Premium' a alguns associados por via de um camarote VIP mas estas não se coadunam com esse privilégio. Ora veja o que os catalães têm para oferecer.