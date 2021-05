«As imagens que envergonham»: espanhóis celebram fim do estado de emergência

A carregar o vídeo ...

Terminou à meia-noite deste domingo (hora local, menos uma hora em Portugal) o estado de emergência em Espanha, 14 meses depois do Governo ter imposto pela primeira vez a medida para tentar combater a pandemia da covid-19, que representou para a população fortes limitações no dia a dia. Em Madrid, milhares de pessoas foram para as ruas celebrar e a Polícia Municipal teve mesmo de desobstruir a Porta do Sol, tradicional ponto de encontro da capital. "As imagens que envergonham todos", titulou o 'As' este vídeo que aqui apresentamos