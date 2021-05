A imagem que enfurece a nação madridista e deixa Hazard em apuros

A carregar o vídeo ...

Eden Hazard nunca foi um nome consensual no Real Madrid, acumulou vários episódios que foram deixando os adeptos merengues de cabelos em pé e esta noite, após o jogo com o Chelsea, deixou mais um que promete dar que falar. Após o apito final da partida que resultou no adeus à Champions, o belga esqueceu a tristeza do afastamento e antes de deixar o campo foi visto em amena cavaqueira com Kurt Zouma e Mendy, dois ex-colegas dos blues.