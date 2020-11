As incríveis imagens da saída de Grosjean do meio das chamas

A carregar o vídeo ...

Quando a temporada do Mundial de Fórmula 1 chegar ao final esta será certamente uma das imagens mais destacadas. Depois de um acidente já de si assustador , Romain Grosjean saiu do meio das chamas, quase como estivesse a renascer, nuns segundos que se tornaram em largos minutos para quem via a prova a partir de casa.No Twitter, a F1 partilhou o vídeo desse momento e deixou uma mensagem para ficar na memória. "Estamos tão gratos pelo facto de o Romain Grosjean ter conseguido sair disto. Não temos de vos lembrar da bravura e brilhantismo dos pilotos marshals e equipas médicas, nem dos avanços de segurança no nosso desporto", podia ler-se.