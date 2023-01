As lágrimas de alegria que tornaram João Coelho no adepto mais famoso do Moreirense

A carregar o vídeo ...

Até ao dia 14 de maio de 2022, João Coelho era apenas mais um adepto do Moreirense. Mas naquela tarde, enquanto assistia ao triunfo fácil dos cónegos frente ao Vizela (4-1), foi apanhado pela transmissão da SportTV com um rádio colado ao ouvido, primeiro, e visivelmente emocionado, depois. O que ouvia era o relato do Tondela-Boavista, que interessava e de que maneira ao Moreirense, e as lágrimas que deixou escapar deviam-se ao apuramento do seu clube para o playoff de permanência.