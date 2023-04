A carregar o vídeo ...

Carlos Careca é adepto do Vitória de Guimarães e orgulha-se de sentir o clube com emoção. Um vídeo seu a chorar nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques tornou-se viral e fez com que este adepto recebesse uma camisola de Matheus Índio. Este é o protagonista do 'Aqui, jogas em casa' desta semana em parceria com o placard.pt