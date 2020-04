A carregar o vídeo ...

José Mourinho é um dos treinadores mais reconhecidos mundialmente. Além do seu trabalho conhecido nos quatro cantos do Mundo, o treinador português coleciona ainda momentos hilariantes (outros nem tanto) ao longo de toda a sua carreira de sucesso. Relembre algumas das relíquias que constam no historial do técnico. [Vídeo: Omnisport]