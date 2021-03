A carregar o vídeo ...

Paulo Futre chorou em direto no programa 'Liga D'ouro', da CMTV, após ouvir os elogios de José Luís Martínez-Almeida, alcaide de Madrid, que revelou que caso tivesse morrido jovem queria as suas cinzas espalhadas na ala esquerda onde Futre espalhou magia no Vicente Calderón.