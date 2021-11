A carregar o vídeo ...

Edinson Cavani falou aos canais de comunicação do Manchester United sobre Jadon Sancho, jovem avançado de 21 anos que os red devils contrataram no último verão ao Borussia Dortmund e que tarda em afirmar-se em Old Trafford. No último jogo, diante do Chelsea, marcou o seu primeiro golo no United e o uruguaio deixou-lhe alguns conselhos. (Vídeo Manchester United)