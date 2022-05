As palavras de Conceição na roda após reviravolta com o Estoril: «Assim somos imbatíveis, c...»

A carregar o vídeo ...

O FC Porto divulgou esta sexta-feira, nas redes sociais, a palestra de Sérgio Conceição na roda do Estoril-FC Porto, da 17.ª jornada do campeonato, que os dragões venceram por 3-2, depois de terem chegado ao intervalo a perder por 2-0. O treinador partilhou o vídeo, garantindo: "É esta forma de estar no jogo que tem de estar sempre presente."