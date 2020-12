As palavras de João Henriques em 'resposta' a Jesus

Ainda que tenha saído do Estádio da Luz derrotado pelo Benfica e, por isso, tenha dito adeus à Allianz Cup, João Henriques deixou elogios à atuação dos seus pupilos diante das águias. Por outro lado, o técnico do V. Guimarães pareceu também ter respondido à análise feita por Jorge Jesus, ao refutar a ideia de que os encarnados tiveram mais de dez oportunidades claras de golo e lembrou que no futebol "temos de respeitar o que o adversário faz".