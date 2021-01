As polémicas palavras de Marcelo Gallardo a Robert Rojas no final do Boca-River

A carregar o vídeo ...

O jogo da Taça Diego Armando Maradona, da liga argentina, domingo, entre Boca Juniors e River Plate terminou empatado 2-2. Já no final do encontro o treinador do River, Marcelo Gallardo, foi apanhado pelas câmara de TV a falar com o central Robert Rojas, que não conseguiu travar Tévez na jogada do segundo golo do Boca. "Parte-lhe o tornozelo! Uma, uma, eh! Pega mais duro, c...!" Palavras que colocam Marcelo Gallardo no centro da polémica.