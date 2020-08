As primeiras imagens de Pedro Gonçalves com a camisola do Sporting

A carregar o vídeo ...

Aí está o mais recente reforço do Sporting para a nova temporada. Trata-se de Pedro Gonçalves - mais conhecido no mundo do futebol por 'Pote' -, médio que na última época foi peça fundamental na grande prestação do Famalicão no campeonato. O jovem português, natural de Chaves, assinou com os leões um contrato válido para as próximas cinco temporadas e deu, esta terça-feira, as primeiras declarações com a sua nova 'pele'. [Vídeo: Sporting CP]