Aubameyang foi esta quarta-feira oficializado como reforço do Barcelona , tendo assinado até junho de 2025 com os catalães, tendo ainda opção de sair em 2023. Nas primeiras palavras como jogador do clube espanhol, o avançado gabonês confessou estar feliz por este passo na carreira e perspetivou o futuro agora com Xavi como treinador. [Vídeo: One Fooball]