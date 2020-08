A carregar o vídeo ...

José Mourinho garantiu, esta terça-feira, um reforço de peso para a baliza do Tottenham. O emblema londrino oficializou a contratação de Joe Hart, guarda-redes inglês que se encontrava sem clube, e que assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas. Eis as primeiras palavras de Joe Hart com a camisola dos spurs. [Vídeo: Tottenham]