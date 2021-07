As primeiras palavras de Nuno Tavares após marcar na estreia pelo Arsenal

Contratado ao Benfica, Nuno Tavares dificilmente poderia ter desejado uma melhor estreia pelo Arsenal. O defesa esquerdo português marcou ao fim de apenas 22 minutos no duelo com o Rangers e, no final, mereceu elogios tanto de adeptos como por parte do técnico Mikel Arteta. Aos meios de comunicação do clube, o ex-jogador das águias assumiu-se "muito feliz" e explicou o seu 'mindset' na hora de entrar em campo. (vídeo: One Football)