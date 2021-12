A carregar o vídeo ...

A Polícia Judiciária está a fazer buscas no Benfica e Sporting, no âmbito da 'Operação Malapata', para recolhas de provas por suspeitas de branqueamento, fraude fiscal, burla qualificada e falsificação informática, segundo a CMTV. Tânia Laranjo, redatora principal do CM, explica o que está em causa na 'Operação Malapata'.