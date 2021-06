As quedas que atrasaram Roglic e impediram Sagan e Ewan de discutir a vitória na 3ª etapa do Tour

A carregar o vídeo ...

Os quilómetros finais da terceira etapa do Tour'2021, ganha por Tim Merlier (Alpecin-Fenix) foram 'dramáticos' com várias quedas a afetarem alguns dos principais protagonistas da corrida. Desde logo Promoz Roglic (Jumbo), 2º classificado da edição do ano passado, a ser uma das primeiras 'vítimas' e a perder tempo na classificação geral. Depois, Peter Sagan (Bora) e Caleb Ewan (Lotto-Soudal), que eram dois dos favoritos a discutir a vitória ao sprint, acabaram por cair a poucos quilómetros da meta. [Vídeo: Twitter]