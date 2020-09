A carregar o vídeo ...

Pepê é o extremo desejado por Sérgio Conceição para reforçar as alas do ataque e, pese embora o negócio não se afigure fácil, a SAD acredita ter argumentos suficientes para o conseguir. Vítor Pinto, chefe de redação de Record, revelou os detalhes do negócio no programa 'Mercado' da CMTV.