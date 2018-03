As sete palavras que Cristiano Ronaldo dedica às crianças da Síria

"Be strong. Have faith. Never give up" (Sejam fortes. Tenham fé. Nunca desistam): esta foi a mensagem que Cristiano Ronaldo escreveu na legenda deste vídeo partilhado no Instagram a propósito da campanha da organização Save the Children quando se assinalam os 7 anos de guerra na Síria. Recorde-se que o internacional português tem dado a cara em várias ocasiões por campanhas pelas crianças sírias